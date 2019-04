Carille diz que Bahia jogou no erro do Corinthians em Salvador

O técnico Fábio Carille considerou a derrota para o Bahia, neste domingo, na Fonte Nova, como um exemplo do que deve acontecer durante todo o Campeonato Brasileiro com quem vacilar bastante. Na avaliação do treinador, o time da casa montou uma estratégia de bastante marcação e buscou jogar no erro do Corinthians, algo que se provou acertado com o placar de 3 a 2.

Começamos com dificuldades, trouxe o Ramiro para fazer aquilo que ele faz bem. Soltei o Pedrinho por dentro, mas o que mais me incomodou foram os erros de passe. No primeiro tempo, quando deu 62% de posse de bola para a gente, era claro que o adversário iria jogar no erro”, disse, culpando a dificuldade de execução pelo revés.

“A gente acabou errando bastante, e o Bahia soube aproveitar as oportunidades”, comentou Carille, que viu o Timão ser vazado menos de um minutos depois de abrir o placar, ainda no primeiro tempo. Depois, Fagner perdeu bola no meio-campo e reclamou de falta não marcada. O time anfitrião puxou contragolpe e fez 2 a 1. Por último, uma rara falha de Ralf, que não cortou passe para Rogério fazer o 3 a 1.

“Nossos jogos fora de casa precisam ser mais concentrados. A gente tem que buscar, por estar trabalhando no Corinthians, jogando no Corinthians, ter as mesmas atitudes que tem em casa. Essa está sendo a busca. Tirando os gols, esperava até mais pressão do Bahia. Mas isso não existiu, eles jogaram nos nossos erros”, continuou, parabenizando o rival.

“O nosso time encontrou o adversário sendo mais decisivo nas bolas disputadas. Foi um jogo morno. No segundo tempo, minhas substituições foram para ser mais agressivo. Infelizmente acabei tomando os gols e aí ficou difícil de tomar o resultado”, concluiu.