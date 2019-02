Carille derruba até Felipão e segue sem sofrer gol no Allianz Parque

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille deu sequência a uma impressionante trajetória defendendo o Corinthians no Allianz Parque. Agora diante do multicampeão Felipão, o treinador chegou a três vitórias nos três jogos que disputou na casa do Palmeiras após o 1 a 0 sobre o adversário, com gol de Danilo Avelar. Além disso, o comandante alvinegro segue sem nunca ter sido vazado em duelos no antigo Palestra Itália.

A primeira vez que Carille esteve no Allianz se deu no Campeonato Brasileiro de 2017. Contando com grande atuação do lateral esquerdo Guilherme Arana, o Alvinegro fez 2 a 0 e emplacou uma enorme sequência invicta na competição. No ano passado, o segundo embate foi o triunfo por 1 a 0 na final do Campeonato Paulista, com gol de Rodriguinho, coroado com o título após a disputa nos pênaltis.

“Fiz questão de ir lá abraçá-lo e dizer o quanto é gratificante enfrentá-lo”, disse o técnico corintiano ao comentar o privilégio de enfrentar o campeão mundial de 2002, com a Seleção.

“É uma das nossas referências Luxemburgo, Abel, Felipão. Ouvi falar muito do Felipão, 2009 e 2010 com Ronaldo e Roberto Carlos. Cara que todos gostam, sabe fazer o ambiente ficar legal. Conquistas desde 1996, com o Grêmio. Foi muito bom conhecer, dar um abraço, porque é uma das minhas referências”, concluiu Carille.

Com o resultado, o clube chega a sete pontos conquistados no Grupo C, empatando em número de tentos com a Ferroviária, que ainda joga no final de semana. Mais que isso, consegue seu primeiro grande resultado do ano. O clube do Parque São Jorge, aliás, chega a quatro vitórias na casa do rival, contra duas do adversário e um empate.

Carille e todo o seu elenco agora visitam o Novorizontino no domingo, dia 10, mas antes terão um duelo decisivo pela Copa do Brasil: jogo eliminatório contra o Ferroviário, às 21h (de Brasília) da quinta, em Londrina, pela primeira fase do importante torneio nacional.