Carille defende Zé Ricardo e prevê Flamengo ofensivo em Itaquera

O técnico Fábio Carille foi bastante elogioso ao próximo adversário do Corinthians. Com 12 pontos de vantagem para o colega Zé Ricardo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ele acredita que teve mais facilidade para formar um time do que o também novato comandante do Flamengo.

“A única diferença que vejo é que o Corinthians está bem definido. Só chegou o Clayson depois do Campeonato Paulista. O grupo se manteve. Já o Flamengo, por mais qualidade técnica que tenha, sente falta do coletivo às vezes. É uma situação parecida com a do Palmeiras”, analisou Carille.

Sem dinheiro para fazer grandes investimentos no elenco, o Corinthians fez contratações pontuais e apostou na sequência de quem já estava no clube. O Flamengo, ao contrário, gastou bastante ao longo da temporada, inclusive em jogadores badalados, como o meia Éverton Ribeiro, cria corintiana.

Para Carille, portanto, Zé Ricardo não merece as cobranças que recebe. “Ele é um excelente profissional. Houve muita mudança no elenco dele, com jogadores chegando no meio da competição. Isso atrapalha um pouco”, advogou, almejando até se aproximar do técnico rival. “Conheço o Zé bem pouco. Conversamos algumas vezes, mas sempre com uma relação bem profissional. Quero estreitar o laço de amizade com ele, sim. A nossa classe precisa se unir.”

Ao menos no domingo, em Itaquera, Fábio Carille e Zé Ricardo estarão bem separados. O Corinthians vislumbra a vitória sobre o Flamengo para ficar em situação ainda mais tranquila na ponta da tabela do Brasileiro, enquanto o oponente conta com o resultado positivo para se aproximar da primeira colocação.

Dadas as circunstâncias, Carille espera uma postura ousada do Flamengo, mesmo em Itaquera. “Vamos respeitar demais. Tecnicamente, eles têm um time muito acima, com jogadores qualificados: os dois Évertons, o Diego, o Guerrero, que conhecemos bem… Já esperamos que o Santos, por isso, viesse nos enfrentar com uma proposta ofensiva, e não foi assim. Mas não acredito que o Flamengo vá aguardar atrás. Espero vê-los agredindo, o que é bom para nós”, avaliou.

Foi com uma estratégia reativa que o Corinthians obteve vitórias em outros jogos contra adversários respeitados, como Grêmio e Palmeiras, fora de casa. “Mas também fomos bem contra os consideradas menores. A equipe é equilibrada e está em um momento maravilhoso, crescendo nos momentos importantes”, contrapôs Carille. “Nós nos preparamos para todas as situações”, acrescentou.