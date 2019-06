Carille crê em evolução do Corinthians durante parada do Brasileiro

A derrota para o Santos por 1 a 0, na nona rodada do Campeonato Brasileiro, deixou clara a necessidade de evolução ofensiva no Corinthians. Agora, o futebol brasileiro para por conta da disputa da Copa América, e é exatamente neste momento que Fabio Carille pretende agir.

Quando perguntado se, durante essa pausa, o time teria condições de melhorar nos mais diversos aspectos, o treinador garantiu que sim, e exaltou esse período de “inter-temporada”.

“Muito. A gente teve 12 dias de pré-temporada tendo que colocar a parte física para iniciar o Campeonato Paulista, e fizemos 40 jogos até quarta. É muita coisa. O time lá na Espanha que chega a todas as decisões joga 60 jogos no ano. Nós fizemos 40 em cinco meses”, disse, em evento realizado nesta sexta-feira em São Paulo.

Carille citou também a parte física dos atletas, e voltou a garantir que vai trabalhar muito com a equipe durante esse período.

“E agora a parte física, dez dias o atleta não perde, ou perde muito pouco. Então vão ser 20 dias aí, do dia 24 ao dia 14 que a gente volta a jogar contra o CSA. Vão ser 20 dias de trabalho de bola, de campo, e eu tenho certeza que haverá uma melhora muito grande”, completou.

O Corinthians volta a entrar em campo só no dia 13/07, na Arena Itaquera, diante do CSA, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

*Especial para a Gazeta Esportiva