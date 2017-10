Carille comanda último treino do Corinthians antes do jogo contra o Cruzeiro

Apesar de ser o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians não vive uma boa fase na temporada e o jogo deste domingo contra o Cruzeiro é a oportunidade de reverter a situação e ficar ainda mais perto do título do principal torneio nacional, o que seria o sétimo na história do clube paulista. Para isso, o técnico Fábio Carille comandou o último treino do time no CT. Dr. Joaquim Grava, antes de embarcar para Belo Horizonte.

No treinamento, os jogadores fizeram um trabalho físico, comandado pelo preparador físico Walmir Cruz, enquanto que os goleiros treinaram jogadas aéreas com o preparador de goleiros, Mauri Lima. O treinador também aproveitou para definir o time titular para o confronto cotra o Cruzeiro. A provável escalação é: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim

O destaque ficou por conta da titularidade do atacante Kazim. O atleta irá substituir Jô, que teve um desgaste físico constatado durante a semana e ficará de fora ao menos do jogo contra os mineiros, e essa será mais uma oportunidade para o jogador inglês, já que desde que chegou ao Timão não conseguiu corresponder o torcedor. Foram 24 partidas e apenas dois gols marcados, situação que deixava em aberto quem seria o substituto imediato do artilheiro do clube.

O confronto é encarado pela diretoria alvinegra como um dos mais difíceis da temporada, pois além da má fase do clube, o adversário está com a moral em alta já que se sagraram campeões da Copa do Brasil na última quarta-feira. A equipe celeste empatou com o Flamengo por 0 a 0 no jogo de volta da decisão e conseguiu seu quinto troféu na competição ao vencer a disputa de pênaltis.

Apesar de estarem em um momento emocional diferentes, o Corinthians está muito melhor que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista é líder com 54 pontos e apenas três derrotas em todo o torneio, enquanto que os mineiros estão em quinto lugar com 40 pontos e já está na Libertadores do ano que vem graças ao título da Copa do Brasil.