Carille celebra pequena vantagem e explica como “anulou” jogo do Santos

O técnico Fábio Carille fez uma avaliação positiva da atuação do Corinthians na tarde deste domingo, contra o Santos, na Arena, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Elogioso à performance até do seu adversário em campo, o comandante alvinegro celebrou o fato de levar uma vantagem, nem que tenha sido pequena, para o jogo da volta na busca por uma vaga na decisão.

“Gostei muito da partida, não só do Corinthians, mas do Santos também. É uma vantagem pequena, mas em clássico qualquer vantagem é importante”, comentou o treinador, que viu o Timão sair na frente com Manoel e retomar a vantagem ainda no primeiro tempo, em boa jogada de Clayson.

Para ele, no entanto, o mais importante foi anular as jogadas ofensivas do adversário. O Peixe finalizou apenas uma vez no gol de Cássio, justamente no gol marcado por Derlis Gonzáles, ainda no começo da partida, tudo isso devido aos treinamentos específicos para o duelo.

“Time perigoso, time que evita cruzamentos na área, procuram passe porque os jogadores de ataque não são tão altos. Cruzamento rápido pelo chão, passe para trás”, avaliou Carille, que lembrou ter usado essa alternativa no ano passado, com Jadson e Rodriguinho no comando do ataque.

“Já fiz isso aqui também no Corinthians, quando tinha Rodriguinho e Jadson. Essa é a ideia do Santos e a gente conseguiu anular bem essa chance de entrada do Santos dentro da área”, concluiu o comandante, que agora já vira o pensamento para a Copa do Brasil, competição pela qual entra em campo na quarta, às 21h30 (de Brasília), na Arena.