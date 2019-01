Carille aprova atuação do Corinthians e diz que empate não muda avaliação

O técnico Fábio Carille aprovou a atuação da sua equipe no empate por 1 a 1 do Corinthians com o São Caetano, neste domingo, na Arena, no primeiro jogo oficial da temporada 2019. De acordo com o treinador, que reencontrou a torcida e viu o Alvinegro arrancar um empate no último lance da partida, o gol de Henrique não mudou a sua avaliação sobre o que foi apresentado em Itaquera.

“Claro que o empate é muito melhor do que uma derrota. Não é o gol que vai mudar, a gente podia ter ganho de 3 a 0 e poderia cobrar as coisas para melhorar. Gol no estilo Corinthians, saímos bastante satisfeitos também com um ponto”, explicou, reforçando a ideia de desempenho acima do placar.

“Para mim, independente do resultado, não apaga o que precisa melhorar ou foi bom. O gol não vai mudar nada no meu pensamento. Acho que está muito positivo, do tempo que eu estou aqui foram muitas mudanças para um início de temporada, temos de ter maturidade para não se perder neste momento”, avaliou Carille, explicando o que espera da sua movimentação ofensiva.

“Procurar um passe melhor, finalização melhor. Que é o objetivo meu e da comissão técnica para esse time do Corinthians”, observou, de olho em uma melhora já para os próximos jogos da equipe. A sequência tem um embate contra o Guarani, em Campinas, na quarta-feira.

“O que buscamos é sempre isso, marcar bem dos dois lados, chegar bem e defender bem. Está muito legal quando eles começam a buscar passe de um para o outro ali na direita. Sei que eu tenho o lado direito mais pronto hoje e o lado esquerdo precisando melhorar bastante”, concluiu o comandante.