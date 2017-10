Carille absolve arbitragem e lembra 1º turno para defender vantagem

O técnico Fábio Carille foi diplomático ao comentar a arbitragem do empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, alcançado na tarde deste domingo, no Mineirão. Sem críticas ao trio, o treinador corintiano lembrou o primeiro turno ao valorizar a vantagem de oito pontos na liderança do Campeonato Brasileiro.

Logo no começo do segundo tempo, com o Cruzeiro em vantagem no marcador, o zagueiro Balbuena chegou a cabecear para o fundo das redes de Fábio, mas o assistente Victor Hugo dos Santos, em um lance complicado, marcou impedimento de forma equivocada.

“Não tenho nada para falar da arbitragem. Foi uma jogada muito difícil para o bandeira e o Balbuena estava com o corpo totalmente na frente. É um lance lance muito difícil, que passa e temos que entender. Fiz questão de ver e não tenho nada para falar. Tudo normal”, absolveu Carille.

Com o empate em Belo Horizonte, o Corinthians chegou aos 55 pontos ganhos, oito a mais que o Santos, algoz do Palmeiras no sábado. Ao falar sobre a vantagem, o treinador lembrou a pontuação recorde lograda por sua equipe na metade inicial do Brasileiro.

“Chega uma fase do campeonato em que, se não dá para você ganhar, é importante não perder. Estamos com oito pontos de vantagem, como viramos o turno. Então, é importante nos mantermos”, disse Carille, procurando tratar a situação com naturalidade.

“O primeiro turno foi fora do normal. Se tivesse virado o turno com 35 pontos, estaria feliz demais. Acabei virando com 47. Não foi uma gordurinha, foi uma gordurona desse tamanho, que está nos fazendo continuar na frente, mesmo não tendo os resultados esperados”, afirmou.

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas (de Brasília) do próximo dia 11 de outubro, o Corinthians encara o Coritiba, na arena de Itaquera. O torneio nacional será paralisado provisoriamente para dois jogos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas.