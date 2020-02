Cantillo já espera Guaraní fechado e fala sobre erros do Corinthians no Paraguai

O Guaraní partiu para uma pressão inicial contra o Corinthians e após a metade do primeiro tempo praticamente só se defendeu e arriscou alguns contra-ataques nessa quarta-feira. Deu certo. No fim, os paraguaios venceram por 1 a 0 e ficaram em vantagem no confronto de mata-mata pela segunda fase da Copa Libertadores da América.

Sendo assim, tudo leva a crer que o ferrolho será ainda mais firme na semana que vem, em Itaquera. Cantillo deixou claro que o Corinthians está ciente que vai ter de ter paciência para buscar a classificação.

“Eles se seguraram bastante e na Arena vai ser o mesmo. Temos de ter paciência, tranquilidade, sabemos que isso vai acontecer, mas temos de estar preparados para uma partida que vai ser difícil”, comentou o colombiano, que não deixou de fazer críticas pelo desempenho do time em Assunção.

“Creio que, principalmente na primeira parte, faltou fazer o gol. Na segunda etapa, erramos um pouco o caminho, tentamos muito por dentro, tínhamos de ir por fora. Jogamos bem, mas não conseguimos o resultado”.

Tiago Nunes tentou explicar o motivo do Corinthians ter insistido tanto pelo meio.

“Uma situação que a gente não controla, o comportamento ado adversário. Temos de saber jogar com as circunstâncias que aparecem. Nosso time está sendo treinado para jogar por dentro e pelas laterais, e você escolhe de acordo com o adversário. Faltou finalização, ambição ao gol. Acertar esse time das jogadas”.