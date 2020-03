Cantillo admite pressão e fala sobre possível eliminação no Paulista: ‘seria vergonhoso’

A possível eliminação do Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista assombra o CT Joaquim Grava. Vindo de três títulos consecutivos do estadual, o Timão é apenas o lanterna do grupo D, com 10 pontos em nove jogos.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o meio-campista Cantillo, um dos destaques do time na temporada, comentou sobre o momento e falou que uma precoce despedida do torneio seria vergonhosa.

“Somos conscientes de que não podemos sair na primeira fase, seria vergonhoso. Depois de três anos seguidos conseguindo títulos, seria vergonhosa nossa eliminação. Todos querem o título”, comentou.

O jogador admitiu a pressão sobre o elenco, mas evitou polêmicas e compartilhou a fase ruim com os demais atletas do plantel. Segundo ele, somente intensificar o trabalho pode tirar o Timão desta situação.

“Pela situação que estamos, pelo clube que estamos, sabemos da realidade. Não há outro jeito que não seja trabalhando. Somos nós que temos que ver todos os erros. Somos todos responsáveis”, finalizou.

O próximo desafio do Corinthians será no domingo, diante do Ituano, em Itaquera, pela 10ª rodada do Paulistão.