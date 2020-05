Canal argentino aponta Corinthians como interessado em Carlos Tevez

Nesta quinta-feira, o canal de TV argentino TyC Sports noticiou que o Corinthians estaria interessado em tentar promover o retorno do atacante Carlos Tevez. O contrato do jogador de 36 anos com seu atual clube, o Boca Juniors, termina no próximo dia 30 de junho.

De acordo com o veículo, o Timão monitora as negociações do argentino com os Xeneizes. O próprio atacante já manifestou o desejo de encerrar a carreira em La Bombonera, porém a diretoria do Boca ainda não teria dado o primeiro passo para iniciar as conversas sobre um novo vínculo.

Nos últimos dias, o presidente do Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, tranquilizou os torcedores em relação à permanência do ídolo durante entrevista ao TNT Sports.

“Todos os jogadores e funcionários estão conscientes de tudo o que acontece aqui dentro e no país. Com Tevez a conversa será tão rápida que não vai existir tempo para discussão. Ele é um ídolo do Boca Juniors, quer terminar a carreira aqui e esse desejo será cumprido”, declarou o mandatário.

Coritnhians está interesando en Carlos Tevez, quien el 30 de junio termina su contrato con Boca y hasta el momento no tuvo contactos con la dirigencia para renovarlo. El delantero ya vistió la camiseta del Timao en la temporada 2005/06, donde fue campeón del Brasileirao. pic.twitter.com/2XTnOdW6KD — TyC Sports (@TyCSports) May 14, 2020

Contudo, segundo o clube o paulista, o interesse noticiado pela TV argentina é apenas especulação. Em transmissão ao vivo na Corinthians TV, realizada na última semana, o presidente Andrés Sanchez havia adotado um posicionamento mais pessimista em relação a uma possível volta de Tevez.

“Chance, tem. Dá 4 ou 5 milhões de dólares por ano e ele vem. Agora eu não sei se ele quer jogar mais bola, acaba o contrato dele agora no Boca Juniors, está com 36 para 37 anos, foi um ídolo do Corinthians, um grande jogador, mas não sei se ele quer sair da Argentina. O Tevez é um jogador complicado, uma pessoa complicada, tem as suas convicções e acho que dificilmente ele sairia da Argentina”, disse.

Carlos Tevez chegou ao Corinthians em 2005 e foi importante na campanha do título do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, tendo marcado 20 gols. Ele chegou a defender o Timão em 2006, mas, após a eliminação na Copa Libertadores e uma série de confusões, deixou a equipe para se transferir ao West Ham, da Inglaterra.