Campanha de 2017 serve de exemplo para Corinthians buscar o título brasileiro

O Corinthians ainda pode sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, ao menos no que depender da comparação com a última campanha vitoriosa da equipe na competição. Mesmo já 13 pontos atrás do rival Palmeiras, com um jogo a menos, o Timão pode se amparar no fato de, diante dos adversários enfrentados até aqui, ter somado a mesma pontuação na ocasião do heptacampeonato.

Os oito jogos disputados pelo Alvinegro no Brasileiro até agora foram: Bahia (fora), Chapecoense (casa), Vasco (fora), Grêmio (casa), Athletico-PR (fora), São Paulo (casa), Cruzeiro (fora) e Santos (fora), com 12 pontos conquistados no somatório dos duelos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em 2017, quando passou o primeiro turno invicto, o Timão teve esses jogos espalhados pela tabela, bem diferente da sequência atual. Curiosamente, porém, os resultados foram idênticos em seis das partidas. As mudanças se deram contra a Chape, que empatou na Arena em 2017 e foi derrotada neste, e frente ao Vasco, que rendeu uma goleada há dois anos e apenas um ponto na campanha atual.

Ainda que haja diversos outros motivos para desconfiança em relação à pretensão de título do Corinthians, principalmente pelo futebol ruim desempenhado na maioria destes jogos, os resultados dão a entender que a campanha segue um ritmo razoável.

Logicamente, restará aos comandados de Fábio Carille repetir feitos impressionantes daquela campanha, como as vitórias fora de casa contra Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras. Um passo inicial pode ser vencer o jogo a ser feito da sétima rodada, contra o Goiás, na Arena, reduzindo a diferença para dez pontos.

Com volta de férias marcada para segunda-feira, o Timão retoma a disputa do Brasileiro no dia 14, contra o CSA, em Itaquera. Depois, no dia 20, recebe o Flamengo, e visita o Fortaleza no dia 28. Os três duelos precedem o Derby do primeiro turno, na Arena.

Campanha do Corinthians em 2017/2019:

Bahia fora – derrota/derrota

Chapecoense em casa – empate/vitória

Vasco fora – vitória/empate

Grêmio em casa – empate/empate

Athetico fora – vitória/vitória

São Paulo em casa – vitória/vitória

Cruzeiro fora – empate/empate

Santos fora – derrota/derrota