Camacho sobre disputa no meio-campo do Corinthians: “Chance da vida”

Um dos destaques na estreia do Corinthians pelo Campeonato Paulista, Camacho demonstrou solidez no setor defensivo e conseguiu dar a saída de bola por baixo, como pede o treinador Tiago Nunes. Vivendo a “chance da vida”, o jogador lembrou do caso de doping que o afastou dos gramados e falou sobre a disputa no meio-campo do Timão.

“É um desafio muito grande. Quem voltou está agarrando como a chance da vida. É a minha chance da vida e não esperava voltar, para ser sincero, pois fiquei quase o ano todo parado por causa do doping. Quando me chamaram, botei na minha cabeça que preciso fazer um grande ano. Estou fazendo isso, treinando demais para ficar sempre preparado”, destacou.

Seguindo o tom de todas as entrevistas desde a chegada do comandante, Camacho enalteceu o novo estilo de jogo do Timão. Sob a visão dele, a pré-temporada ainda está em curso e o entrosamento do elenco virá de forma natural.

“Entrosamento porque ficou muita gente do ano passado. Chegaram algumas peças e um treinador novo, mas os jogos da pré-temporada time jogou muito bem. Time tem muito a evoluir. Fisicamente demos uma cansada no segundo tempo, mas a pré-temporada ainda não acabou, estou deixando isso claro. Temos mais para nos preparar fisicamente e o entrosamento vem naturalmente”,

O Corinthians de Tiago Nunes agora se prepara para o duelo contra o Mirassol, fora de casa, no domingo.

