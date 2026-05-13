Bragantino x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

Nesta quinta-feira, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam em compromisso válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista F. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no estádio Benito Agnello Castellano, o Benitão, em Rio Claro (SP).

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Record e da HBO Max.

Na noite da última segunda (11), as Brabas entraram em campo para mais um desafio na temporada. Pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino 2026, o Corinthians garantiu a manutenção da liderança no campeonato, em um confronto com o São Paulo, na Fazendinha. As Brabas saíram com os… pic.twitter.com/HJoj3eThbc — Corinthians Futebol Feminino (@asbrabas) May 13, 2026

Como chegam as equipes?

Na estreia da competição, o Corinthians recebeu o São Paulo para o primeiro clássico pelo Paulista e perdeu por 2 a 1. Com o resultado, o Timão figura na sexta posição da tabela, ainda com a pontuação zerada.

Por sua vez, o Red Bull Braganio ocupa o quarto lugar, com um ponto. O time do interior paulista vem de um empate com o Taubaté por 1 a 1 na última rodada. Agora, ambas as equipes buscam conquistar a primeira vitória para subir na tabela de classificação.

Estatísticas

Corinthians no Paulista F

6ª posição

1 derrota

1 gol marcado

2 gols sofridos

Bragantino no Paulista F

4ª posição

1 empate

1 gol marcado

1 gol sofrido

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Arbitragem

Árbitra: Talita Ximenes de Freitas

Assistentes: Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin

VAR: José Claudio Rocha Filho

Ficha técnica

Jogo: Red Bull Bragantino x Corinthians

Competição: Paulistão F (2ª rodada)

Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) às 17h30

Local: Benito Agnello Castellano, o Benitão, em Rio Claro (SP).