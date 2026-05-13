Bragantino x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

Nesta quinta-feira, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam em compromisso válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista F. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no estádio Benito Agnello Castellano, o Benitão, em Rio Claro (SP).
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da Record e da HBO Max.
Na noite da última segunda (11), as Brabas entraram em campo para mais um desafio na temporada. Pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino 2026, o Corinthians garantiu a manutenção da liderança no campeonato, em um confronto com o São Paulo, na Fazendinha.
As Brabas saíram com os… pic.twitter.com/HJoj3eThbc
— Corinthians Futebol Feminino (@asbrabas) May 13, 2026
Como chegam as equipes?
Na estreia da competição, o Corinthians recebeu o São Paulo para o primeiro clássico pelo Paulista e perdeu por 2 a 1. Com o resultado, o Timão figura na sexta posição da tabela, ainda com a pontuação zerada.
Por sua vez, o Red Bull Braganio ocupa o quarto lugar, com um ponto. O time do interior paulista vem de um empate com o Taubaté por 1 a 1 na última rodada. Agora, ambas as equipes buscam conquistar a primeira vitória para subir na tabela de classificação.
Estatísticas
Corinthians no Paulista F
6ª posição
1 derrota
1 gol marcado
2 gols sofridos
Bragantino no Paulista F
4ª posição
1 empate
1 gol marcado
1 gol sofrido
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Arbitragem
Árbitra: Talita Ximenes de Freitas
Assistentes: Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin
VAR: José Claudio Rocha Filho
Ficha técnica
Jogo: Red Bull Bragantino x Corinthians
Competição: Paulistão F (2ª rodada)
Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) às 17h30
Local: Benito Agnello Castellano, o Benitão, em Rio Claro (SP).