Botafogo x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Botafogo e Corinthians se enfrentam na noite desta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo?

TV: SporTV (rede fechada).

Como chegam as equipes?

Os times se encontram em momentos distintos na tabela do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Botafogo ocupa a 13ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos. Do outro lado, o Corinthians figura no quarto lugar, com sete pontos conquistados.

O Botafogo faz campanha de uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos na competição. O Glorioso vem de um revés para o Palmeiras, em casa, por 2 a 0.

Do outro lado, o Corinthians ganhou dois jogos, empatou um e perdeu outro no Brasileiro sub-20. O Timãozinho amargou uma derrota para o Fortaleza na última rodada, por 1 a 0, na Fazendinha.

Arbitragem de Botafogo x Corinthians