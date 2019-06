Botafogo-SP define preços de ingressos para amistoso contra Timão

O Botafogo-SP definiu os preços para a partida amistosa contra o Corinthians, no dia 29 deste mês, às 20h00 (horário de Brasília), no Santa Cruz. Os valores variam entre 30 e 120 reais e estão disponíveis para todos os setores do estádio.

O amistoso marcará a inauguração de todos os setores da Arena Eurobike, espaço do estádio do interior paulista que foi recentemente modernizado.

O local terá capacidade para 15 mil pessoas, dois bares (Seo Tibério Futebol Bar e o Hard Rock Cafe), espaço kids, lounge vip, camarotes e até suítes.

Confira os preços dos ingressos para o amistoso Botafogo x Corinthians:

Arquibancada: R$ 30,00 (R$ 15,00 meia-entrada)

Arquibancada visitante: R$ 30,00 (R$ 15,00 meia-entrada)

Setor Bronze: R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada)

Setor Prata: R$ 90,00 (R$ 45,00 meia-entrada)*

Setor Ouro: R$ 120,00 (R$ 60,00 meia-entrada)*

Cativa e Camarote: R$ 30,00 (R$ 15,00 meia-entrada)

Coberta: R$ 100,00 (R$ 50,00)