Boselli se surpreende com estrutura “espetacular” do Corinthians no CT

O atacante Mauro Boselli teve um vídeo das suas atividades diárias divulgado pelo Corinthians na tarde deste sábado, pouco depois do treinamento realizado pela equipe profissional no CT Joaquim Grava. Oficializado como reforço na sexta-feira, o centroavante, que finalizou seus exames e fez trabalhos físicos, não poupou elogios ao descrever a estrutura do local em que vai trabalhar pelos próximos anos.

“Espetacular. Tem de tudo, me surpreende cada vez que vou conhecendo mais as coisas e descobrindo a infra-estrutura que tem o clube. E o número de pessoas trabalhando também”, comentou Boselli em conversa registrada pela TV Corinthians quando o atleta caminhava pelo CT.

Na primeira parte do vídeo, o paraguaio Ángel Romero, que também ficou na academia neste sábado, brinca com o novo companheiro ao dizer, olhando para a câmera, a célebre frase: “Aqui é Corinthians”. Boselli abre um sorriso e segue sua rotina na sequência, agradecendo o carinho recebido pela torcida.

“Incrível. Creio que isso demonstra a grandeza que tem o clube e todo o afeto com o que me brindam antes de eu começar a jogar. Tenho que retribuir com gols”, concluiu o centroavante. A apresentação oficial do atleta está marcada para segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Depois ele retorna ao México para resolver pendências pessoais antes de se estabelecer definitivamente em São Paulo.