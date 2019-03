Boselli pede oportunidade a Danilo Avelar na Seleção Brasileira

Danilo Avelar claramente está em processo de evolução dentro do Corinthians. Depois de perder vaga para o jovem Carlos em 2018 e sofrer com críticas pesadas tanto de torcedores quanto da mídia especializada, o lateral recuperou a confiança com Fábio Carille e passou a receber elogios até mesmo daqueles que o queriam fora do Timão.

Mas, Mauro Boselli foi além. Em entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira, o centroavante argentino pediu uma vaga para o jogador do Corinthians na Seleção Brasileira.

“Para mim, Danilo é um jogador muito completo. Com a bola no pé é tecnicamente muito bom. Defendendo também tem boas características. E tem uma virtude que é a bola aérea. Sua cabeçada é um vigor. A exigência no Corinthians é muito grande, mas para mim é um jogador muito completo. Eu o vejo com grandes possibilidades e, assim, por que não ter uma chance na Seleção?”, comentou Boselli.

Danilo Avelar está emprestado ao Corinthians até julho e pertence ao Torino. Os italianos querem 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 6 milhões, para liberar o atleta em definitivo ao clube do Parque São Jorge após o período de empréstimo.

O lateral esquerdo tem 29 anos, já fez 14 jogos na atual temporada e marcou três gols. Corintiano assumido, Danilo Avelar sabe que sua permanência está condicionada ao futuro das negociações do Corinthians com o Sevilla sobre Guilherme Arana.

Atualmente, outro lateral corintiano está com a Seleção Brasileira. Fagner foi para a Copa do Mundo da Rússia e, nessa segunda, voltou a ser chamado por Tite por causa da lesão de Daniel Alves. No sábado, contra o Panamá, em Portugal, Fagner deve ser titular do Brasil, inclusive.