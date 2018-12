Boselli ou Love? Compare os alvos do Corinthians para 2019

O Corinthians trabalha intensamente no objetivo de contratar um centroavante que, enfim, supra a saída de Jô, último jogador da função a, de fato, corresponder aos anseios do clube e da torcida. Mauro Boselli é o alvo da vez. Além do argentino, Vagner Love também entrou na mira alvinegra.

As opções têm idade próxima, Boselli é apenas um ano mais novo (33 a 34). Porém, o momento de cada um é bem diferente. Enquanto o gringo tem sobrado no Léon, do México, como capitão, artilheiro e ídolo, o brasileiro não tem vivido seus melhores dias com a camisa do Besiktas, da Turquia.

A carreira de Vagner Love, no entanto, teve uma relação com a Seleção Brasileira muito superior ao relacionamento de Boselli com o time albiceleste. E quando o assunto é Corinthians, Love também tem a vantagem de conhecer bem a casa, onde conquistou o Campeonato Brasileirão em 2015, inclusive marcando o gol do título.

A Gazeta Esportiva traz um resumo sobre os dois postulantes a camisa 9 do Timão para que os corintianos tirem suas conclusões:

MAURO BOSELLI

-Desde 2013 no León

-231 jogos

-131 gols

-2º maior artilheiro da história do clube: seis gols a menos que Adalberto López.

-2018/19 – 22 jogos / 9 gols

-2017/18 – 41 jogos / 29 gols

-Artilheiro do Apertura do México em 2014, 2015 e 2017

Títulos por clubes:

2 Copa Libertadores da América

(Boca Juniors em 2007 e Estudiantes em 2009)

1 Copa Sul-Americana

(Boca Juniors em 2004)

1 FA Cup

(Wigan-ING em 2012/13)

1 Apertura no México

(León em 2013)

1 Clausura no México

(León em 2014)

Seleção argentina

4 jogos / 1 gol

VAGNER LOVE

-2018/19 – 16 jogos / 7 gols

-2017/18 – 13 jogos / 4 gols

Atual temporada:

-Foi titular e não substituído em 4 partidas

-Começou como reserva e entrou em 9 partidas

-Foi titular e terminou substituído em 3 partidas

-Ficou no banco e não foi utilizado em 9 partidas

Títulos por clubes:

1 Europa League

(SCKA Moscou em 2004/05)

1 Campeonato Brasileiro

(Corinthians em 2015)

4 Campeonato Russo

(CSKA Moscou em 2005, 2006, 2012/13 e 2013/14)

5 Taça da Rússia

(CSKA Moscou em 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09 e 2010/11)

5 Supertaça da Rússia

(CSKA Moscou em 2004, 2006, 2007, 2009, 2013

Seleção Brasileira

2 Copa América (2004 e 2007)

25 jogos / 9 gols

A principal negociação da diretoria do Corinthians se dá com Mauro Boselli. O jogador tem contrato com o Léon até o meio do ano de 2019, mas já deixou claro que não ficará no clube devido aos desentendimentos na hora de renovar seu vínculo. Os mexicanos também não pretendem dificultar a saída do argentino, que foi, inclusive, dispensado dos treinos com o grupo.

Apesar da concorrência do América-MEX e do Grêmio, o sentimento é de otimismo pelo acordo com Mauro Boselli. As tratativas estão em cima de bases salarias, luvas e tempo de contrato. A expectativa e que antes do fim do ano tudo seja resolvido.