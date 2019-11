Boselli nega ‘corpo mole’ no Corinthians com Fábio Carille

Na tarde desta quarta-feira, o atacante Mauro Boselli, do Corinthians, concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e, inevitavelmente, o tema da troca de Fábio Carille por Coelho voltou à tona. O argentino fez uma avaliação dos dois estilos e o que mudou com a mudança de comando.

“São diferentes. A ideia de jogo do Dyego é pensar mais em atacar, em ter a bola, e a do Fábio era mais diferente. Com o Carille, estávamos mais protegidos na parte defensiva, mas na ofensiva era o contrário. São diferentes, temos que nos adaptar para que o resta do campeonato, que é importante para a gente”, avaliou.

Boselli foi um dos jogadores que chegou a rebater algumas declarações e o estilo de jogo de Fábio Carille, quando ainda técnico do Timão. Apesar dos confrontos, o camisa 17 negou qualquer “corpo mole” para derrubar o antigo treinador e defendeu o grupo.

“Queria ver as estatísticas. Isso se deve ao estilo de jogo também. Um presava pela marcação alta, enquanto o outro prefere ficar esperando, e essas distâncias são grandes. Não creio que nenhum jogador chamaria os outros para derrubar um treinador. Se nós não ganharmos, perdemos dinheiro”, comentou.

O elenco do Corinthians foi muito contestado na reta final da ‘era Carille’ por questões físicas. Porém, a Gazeta Esportiva revelou há pouco mais de uma semana que o time não vinha apresentando problemas preparação física. Desligado da instituição, junto do antigo treinador, o auxiliar e ex-jogador Fabinho citou no último domingo no Mesa Redonda, na TV Gazeta, que, em sua opinião. faltou maturidade ao elenco em certos momentos para lidar com a crise envolvendo o ex-comandante.

Boselli finalizou tentando evitar falar no tema Carille. Ele só quer pensar na importante sequência que vem pela frente. “Temos que respeitar muito o trabalho do Fábio. Não gosto de ficar falando de quem não está mais aqui. Temos que dar valor agora ao Dyego”, completou.