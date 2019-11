Boselli elogia nova postura do Corinthians e aprova Tiago Nunes

No primeiro jogo do Corinthians sem Fábio Carille no comando, Mauro Boselli foi o escolhido para retomar a posição de titular na referência do ataque. A confiança depositada por Dyego Coelho foi recompensada com dois gols do argentino na vitória corintiana por 3 a 2 em cima do Fortaleza dentro da Arena da Itaquera.

Conhecido não só pelo faro de gol como também pelas opiniões firmes e sinceras, o camisa 17 não poupou elogios à proposta de jogo de Coelho e tomou cuidado para evitar críticas mais fortes a Carille.

“O Corinthians tem que fazer o que fez hoje em campo. Pode até perder, mas prefiro perder jogando desta maneira, e foi o que nos disse o Coelho. Jogador gosta de ouvir a verdade e hoje vimos essa atitude em campo”, afirmou.

“Ganhamos, jogamos bem, temos de corrigir muitas coisas, levamos gols, foram poucos dias de trabalho. Essa mentalidade de ir sempre para frente, de pressionar em cima, são ideias de jogo, nenhuma é melhor ou pior. Hoje (quarta) é a do Dyego, temos que fazer o que ele nos pede e levar para campo”, completou.

Agora, Mauro Boselli é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro com seis gols, um a mais que Vagner Love.

“Tentamos fazer pressão alta, pressionar o rival e deu resultado. Ficamos um pouco expostos e, contra um Fortaleza bem treinado, pode tomar gols, mas fizemos três, essa tem que ser a atitude, ainda mais em casa, contra qualquer adversário”, continuou, antes de falar sobre o ex-treinador da equipe.

“Primeiro, quero ser muito respeitoso pela situação, não gostaria de falar sobre uma pessoa que não está trabalhando mais conosco. Quando um treinador sai é porque as coisas não estão se passando bem em campo, não por culpa dele, mas por culpa nossa. Não corresponde falar sobre o Fábio agora, em respeito a ele. O passado já foi, vamos falar do presente, tivemos uma linda noite, uma vitória importante e vamos pensar no clássico, que será um jogo duro”.

Tiago Nunes

Ciente da proximidade da chegada de Tiago Nunes para assumir o Corinthians a partir de 2020, Mauro Boselli falou com otimismo sobre o provável sucessor de Dyego Coelho.

“Para um atacante é bom. Ele jogava com dois rápidos por fora, com Cirino e Rony, e com Marco Ruben de atacante. Gosto do estilo, mas temos que ver ainda se vai ser ele o treinador”

Números

Segundo o footstats, Boselli é o jogador do Corinthians que precisa de menos minutos e menos finalizações para marcar um gol. E é também o corintiano que tem a pontaria mais afiada nas tentativas em acertar o alvo quando arrisca os chutes.