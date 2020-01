Boselli elogia estreias de Luan e Cantillo com a camisa do Corinthians

Não foi só o técnico Tiago Nunes que elogiou as atuações de Luan e Cantillo na primeira partida do Corinthians em 2020. Nesta sexta-feira, foi a vez de Mauro Boselli valorizar os companheiros, recém-chegados.

“Não há muito o que falar sobre Luan. É um jogador que já mostrou sua qualidade. Realmente, outro dia demonstrou que em duas jogadas define a partida”,comentou.

Contratado por mais de R$ 22 milhões, o novo camisa 7 já mostrou a que veio na estreia do Timão na temporada, marcando dois gols e sendo o principal responsável pela vitória sobre o New York City FC, na primeira rodada da Copa Flórida.

Já o volante colombiano, também foi bastante exaltado. Sua vinda de outro país sul-americano fez Boselli associar sua chegada ao Alvinegro e relembrar o período de adaptação no futebol brasileiro. Apesar das dificuldades, o argentino rasgou elogios ao novo meio-campista.

“O Cantillo vem de um futebol com um estilo de jogo diferente, como aconteceu comigo. Um futebol que não é tão dinâmico e físico quanto o futebol brasileiro. É um jogador com muita qualidade, com ótimo passe e vai dar uma dinâmica à equipe”, finalizou.

Pela segunda e última rodada da Copa Flórida, Boselli, Cantillo, Luan e companhia entram em campo novamente no próximo sábado, às 19h30, em Orlando.