Boselli é liberado pelo Corinthians e viaja para a Argentina

Mauro Boselli foi liberado pelo Corinthians na noite dessa sexta-feira para viajar a Argentina. O centroavante recebeu a notícia da morte de seu sogro e imediatamente entrou em contato com os dirigentes do clube.

O acordo é que o camisa 17 volte no domingo. Como o treino no CT Joaquim Grava está marcado para às 16h (de Brasília), não está descartada a participação do atleta de 33 anos na última atividade antes do duelo com o Santos.

Até agora, Mauro Boselli foi utilizado em 12 jogos pelo técnico Fábio Carille e tem apenas um gol marcado, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, justamente na vitória da equipe por 1 a 0.

Segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), o Timão decide com o Peixe uma vaga na grande final do Campeonato Paulista. A tendência é que Boselli esteja no banco de reservas, com Gustagol no time titular. Um empate basta aos corintianos.