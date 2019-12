Boselli condiciona permanência no Corinthians a desejo de Tiago Nunes

Mauro Boselli ainda não sabe se jogará pelo Corinthians em 2020. O atacante argentino tem contrato até o fim da temporada que vem, mas deixou claro que precisa conversar com Tiago Nunes antes de confirmar sua situação. Boselli explicou que ainda não teve contato com o novo técnico da equipe.

“Eu nunca disse que iria sair. Sempre temos que fazer avaliações, ver se a diretoria está feliz, vai chegar uma comissão técnica nova e é preciso saber se contam comigo. Há um monte de coisas e vou conversar com todos eles. Estar aqui não é fácil, ainda mais com tudo o que consegui na minha carreira e com a minha idade. Quero dar valor a estar aqui. E depois falar com o técnico, o que pensa, se conta comigo e aí sim ver”, explicou.

“Não adianta só eu pensar, são duas ou três partes. Estou com vontade de que o ano que sem seja melhor do que esse. Sei que posso muito mais e que posso fazer muitos mais gols do que fiz essa temporada”.

Apesar de terminar 2019 como titular, Boselli não conseguiu ser o artilheiro que se acostumou a ser na carreira. A adaptação ao futebol brasileiro depois de quatro anos no México pesou contra o gringo.

“Agora quero descansar, estou pensando em recuperar tudo o que foi esse ano. Ano complicado, difícil. Muitos mais jogos que fiz antes no México, para mim foi complicado. Quero voltar com as pilhas recarregadas para conseguir recuperar a força. Estou pensando em me recuperar. Quero estar com minha família. Vai ser um ano importante, vai ter Libertadores e queremos muitas coisas. Temos que estar 100% no começo do ano. Serão muitos jogos e precisamos chegar com tudo”.

Antes de iniciar as férias, Boselli falou rapidamente sobre a derrota para o Fluminense neste domingo, no último compromisso do ano, e reconheceu que a ausência de ambição no campeonato prejudicou a atuação dos jogadores.

“É difícil, difícil porque conseguimos o objetivo no jogo anterior e realidade é que fizemos tudo para entrar concentrados, dar a importância que merecia o jogo, mas obviamente existiu relaxamento”, admitiu.