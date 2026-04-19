Bidu vê "ponto importante" fora de casa e destaca consistência defensiva do Corinthians em empate

O Corinthians não saiu do empate sem gols com o Vitória na noite deste sábado, no Barradão, em Salvador (BA), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Matheus Bidu, o ponto conquistado fora de casa foi importante, sobretudo pela consistência defensiva apresentada pelo Timão.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Controlamos um pouco da partida, time deles é muito forte dentro de casa, sabíamos que seria complicado. Tivemos uma sequência de jogos muito difícil, também tem um pouquinho do cansaço, mas a equipe conseguiu segurar o resultado. Infelizmente não foi do jeito que queríamos, mas esse ponto é muito importante para nós para o restante do campeonato", analisou o jogador em entrevista ao Premiere.

O Corinthians saiu de campo sem finalizar na direção do gol uma vez sequer. Bidu creditou a falta de criatividade ao jogo truncado entre as equipes e preferiu ver o 'copo meio cheio', pois a equipe não sofreu gols novamente. Esta foi a quarta partida consecutiva em que o time não é vazado.

"Acredito que a equipe vem num crescimento, temos trabalhado. É o quarto jogo sem sofrer gols. Infelizmente hoje foi uma partida muito truncada, não conseguimos finalizar, mas como eu havia dito, foi uma partida muito consistente defensivamente. Infelizmente não conseguimos criar oportunidades, mas também não levamos gols, e esse ponto é muito importante", finalizou Bidu.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro — já são seis empates e três derrotas no recorte. O Timão entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Cruzeiro mais tarde neste sábado e caiu para a 17ª colocação, com 12 pontos.

O Corinthians de Bidu, agora, muda o foco para a estreia na Copa do Brasil. O Alvinegro faz o jogo de ida da quinta fase contra o Barra-SC nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC).

Fim de jogo. Corinthians e Vitória empatam em Salvador. Coritnhians 0 🆚 0 Vitória#VaiCorinthians pic.twitter.com/LfGgdqWmet — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)