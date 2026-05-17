Matheus Bidu pede "atenção dobrada" no sintético e projeta Botafogo x Corinthians: "Grande desafio"

Depois de se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians tenta reagir no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona do rebaixamento. Neste domingo, o Timão enfrenta o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 16ª rodada.

O lateral esquerdo Matheus Bidu citou o que o elenco corintiano pode sentir de diferente no gramado sintético e pediu atenção dobrada para a partida. O Botafogo chega abalado após a eliminação na Copa do Brasil contra a Chapecoense.

"Sim, muda um pouco em relação ao tempo de bola. A bola fica mais rápida. Como não temos costume de jogar em gramado sintético, temos que ter a atenção dobrada. Focar e fazer uma grande partida", declarou Bidu.

"Continuamos com os pés no chão. Estamos trabalhando para, se Deus quiser, sair com a vitória na casa do adversário. Vai ser mais um jogo muito difícil, como têm sido todos os jogos do Brasileiro. Não tem jogo fácil. Sabemos que será um grande desafio, mas estamos trabalhando em cima disso. Jogos que ganhamos, já passou. Agora, o foco é sempre o próximo. Focar para fazer uma grande partida e sair com os três pontos", seguiu.

Fala, Bidu! 🎙️ O lateral comentou sobre a importância de somar 3️⃣ pontos fora de casa, no duelo de amanhã! Assista ao treino completo 👉🏽 https://t.co/0oFdDzdeUu#VaiCorinthians pic.twitter.com/Ajz6sbFgnP — Corinthians (@Corinthians) May 16, 2026

Bidu foi preservado do jogo de quinta-feira, contra o Barra, pela Copa do Brasil. Ele começou no banco de reservas, enquanto Angileri foi o titular. Diante do Botafogo, Bidu deve retomar a titularidade.

Detalhes do jogo

Jogo: Botafogo x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação do Corinthians

Classificado às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência, o time de Fernando Diniz vive situação tranquila na competição continental, assim como na Copa do Brasil, torneio do qual defende o título. No entanto, o Timão precisa reagir no Brasileirão.

Com 18 pontos em 15 jogos, o Corinthians é o 16° colocado, com apenas um ponto a mais que o Grêmio, time que abre a zona do rebaixamento.