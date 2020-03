Benfica tira Pedrinho de jogo do Corinthians e deve concretizar compra

Pedrinho está fora da partida contra o Novorizontino, marcada para esse sábado, no interior de São Paulo. O Corinthians emitiu uma nota oficial na manhã desta sexta explicando que o jogador sequer será relacionado por causa da negociação que deve sacramentar a venda do camisa 10 ao Benfica, de Portugal.

A princípio, os portugueses vão pagar 20 milhões de euros (R$ 94 milhões) à vista, mais 2,5 milhões de euros (RS 11,7 milhões) se Pedrinho atingir algumas metas pré-estabelecidas.

Do montante à vista, o Corinthians tem direito a 70%, enquanto o restante é de direito do empresário do atleta. A repartição deste dinheiro ainda pode sofrer alteração, dependendo do tipo de acordo que for selado.

Pedrinho deve viajar neste fim de semana para realizar exames médicos no Benfica. Mesmo que tudo se confirme, o atleta ainda jogará pelo Timão até junho.

Em entrevista coletiva, Tiago Nunes revelou que contava com Pedrinho na equipe titular para este sábado.

“Nós sabíamos que havia uma negociação em andamento com o Benfica, negociação delicada, envolve vários fatores. Contava com ele e seria titular para esse jogo. É jogador importante para o Corinthians. Iria competir pela posição, brigar pelo espaço. Os últimos oito dias dele foram muitos bons, nível técnico, físico, intensidade. Seria uma primeira opção para esse jogo. Faz falta. Vamos aguardar se poderemos contar com eles ou não”, explicou o treinador.