Belezi estreia e se torna o jogador mais jovem a atuar pelo Corinthians

Após semanas de folga e treino, o Corinthians voltou a campo na noite deste sábado para amistoso contra o Botafogo, em Ribeirão Preto e perdeu por 2 a 1. Com uma atuação longe do ideal, o time não jogou com a formação titular durante os 90 minutos, com Fabio Carille rodando bem o elenco e dando chances para jogadores da base, como o zagueiro Lucas Belezi.

Com a saída de Pedro Henrique do Corinthians, emprestado para o Atlhetico, o garoto da base ganhou a oportunidade e entrou para fazer dupla com Marllon no segundo tempo, já que Bruno Méndez vem atuando na lateral direita. Ao entrar em campo, Belezi se tornou o jogador mais jovem da história a vestir a camisa profissional do clube. O zagueiro desbancou Jô, que estreou no Alvinegro com 16 anos, 3 meses e 29 dias, enquanto Belezi tem 16 anos, um mês e 21 dias.

O jovem contou da alegria de descobrir que estrearia pelo clube. “Eu tinha na minha mente que, um dia, estrearia com a camisa profissional do Corinthians, mas não imaginava que seria com 16 anos. Quando eu recebi a notícia de que iria para o jogo, foi uma alegria enorme para mim e para toda a minha família, pois não estávamos esperando por isso”, complementou.

Além de Belezi, mais dois jogadores da base entraram em campo. O meia Matheus Araújo, que também é do sub-17 e estreou pelos profissionais. Já o atacante Janderson também jogou, mas já havia atuado no time de Fabio Carille.