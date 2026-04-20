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Barra x Corinthians: veja onde assistir à partida pela Copa do Brasil

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Foto: Celo Gil/Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 07:00

Corinthians e Barra medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo?

  • Streaming: Prime Vídeo.

Como chegam as equipes?

O Corinthians está invicto desde a chegada de Fernando Diniz, há quatro jogos. Na última partida, a equipe empatou com o Vitória em 0 a 0 e chegou a uma série de nove partidas sem vencer. No Brasileiro, o Timão está na 17ª posição, com 12 pontos.

Do outro lado, o Barra, atual campeão do Campeonato Catarinense, vem de um empate em 1 a 1 contra o Paysandu. Na tabela da Terceira Divisão, o time figura na sétima posição, com quatro pontos.

Arbitragem do confronto

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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