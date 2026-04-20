Barra x Corinthians: veja onde assistir à partida pela Copa do Brasil

Corinthians e Barra medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo?

Streaming: Prime Vídeo.

O #PróximoJogoDoTimão será pela estreia da Copa do Brasil! 🔜 🆚 Barra

🏆 Copa do Brasil (quinta fase - ida)

🗓️ 21/04 (terça-feira)

⏰ 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Ressacada

📺 Amazon Prime#VaiCorinthians pic.twitter.com/SC60vUcpsX — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians está invicto desde a chegada de Fernando Diniz, há quatro jogos. Na última partida, a equipe empatou com o Vitória em 0 a 0 e chegou a uma série de nove partidas sem vencer. No Brasileiro, o Timão está na 17ª posição, com 12 pontos.

Do outro lado, o Barra, atual campeão do Campeonato Catarinense, vem de um empate em 1 a 1 contra o Paysandu. Na tabela da Terceira Divisão, o time figura na sétima posição, com quatro pontos.

Arbitragem do confronto