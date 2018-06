Balbuena despista sobre despedida: “Pode ser o último jogo de todos”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O zagueiro Fabián Balbuena pode fazer nesta quarta-feira a sua última partida como jogador do Corinthians, diante do Santos, a partir das 21h (de Brasília), na Arena. Um dos principais alvos de investidas do exterior, o atleta é visto como difícil de segurar pela diretoria e, após a renovação do seu contrato com o clube, viu sua multa rescisória abaixar para um valor próximo dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões).

“Não é o valor que o clube queria, mas nós poderíamos perdê-lo de graça se não renovássemos o contrato”, justificou ao Sportv o presidente do clube, Andrés Sanchez. Como Balbuena vai servir a seleção paraguaia no amistoso contra o Japão, no dia 12, na Áustria, ele não poderá enfrentar tanto o Vitória, no sábado, quanto o Bahia, no dia 13. Dessa forma, ele só voltaria a atuar depois da parada para a Copa do Mundo.

É aí que fica possível sua despedida, já que os meses de junho e julho formam a parte mais “quente” do calendário europeu, quando grandes investimentos são feitos. Aos 26 anos, presença constante na sua seleção e visto como um dos melhores zagueiros atuando no futebol sul-americano, Balbuena tem mercado para sair já nesta janela.

Normalmente bem humorado, o jogador passou a adotar um discurso mais resiliente para tratar da sua permanência no Alvinegro desde a negociação para a renovação do seu contrato. Nesta terça-feira, por exemplo, brincou que não responderia perguntas sobre o seu novo vínculo. Depois, justificou que não conseguiria prever o futuro para saber se esse será seu adeus ao Corinthians.

“Não sei, se eu falar alguma coisa vai parecer que o Balbuena falou que é o último jogo. Pode ser o último do Mateus também, é difícil, velho”, disse o atleta, apontando para Mateus Vital, que estava do seu lado. Questionado sobre isso na sequência, o armador deu risada sobre o tema, causando certo desconforto para Balbuena.

“Pode ter sido o último dele contra o Flamengo, pode sair do time. Não dá para prever. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, depois de amanhã, domingo. Estou pensando em fazer um grande trabalho no jogo, é o meu pensamento e o dos meus companheiros também”, concluiu Balbuena.