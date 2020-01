Bahia anuncia a contratação de Clayson, atacante ex-Corinthians

Depois de negociações que se inciaram no final do ano passado, o atacante Clayson foi anunciado pelo Bahia, nesta segunda-feira. O jogador, que pertencia ao Corinthians, assinou contrato com o Esquadrão de Aço por três temporadas.

De acordo com apuração da Gazeta Esportiva, o Bahia se comprometeu a pagar R$ 3 milhões por 20% dos direitos econômicos de Clayson. O Timão ainda manterá 20% dos direitos ligados ao atleta, enquanto o Ituano segue dono dos 60% restantes.

Clayson chegou ao Corinthians em 2017, quando o Alvinegro pagou R$ 3,5 milhões a Ponte Preta e cedeu dois atletas (Claudinho e Léo Arthur) para ter o jogador. Pelo Timão, o atacante conquistou dois Paulistas, um Brasileirão e fez 14 gols em 143 jogos. Em 2019, foram 63 jogos, sete gols e nove assistências.

A relação com parte da torcida se desgastou nos últimos tempos, principalmente em meio a má fase da equipe no segundo semestre. A perda da titularidade e a ideia do clube em reforçar o setor são outros ingredientes que contribuíram para Clayson concordar em deixar o Corinthians.