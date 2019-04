Avelar vai a campo e Carille não esboça Corinthians para final

O grupo Corinthians chegou às 7 horas (horário de Brasília) dessa quinta-feira de Chapecó, descansou no CT Joaquim Grava e foi para o treino no período da tarde. O trabalho não para, porque no domingo, às 16h, na Arena, tem a grande final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo.

Danilo Avelar, que desfalcou a equipe no Morumbi, onde o Timão arrancou um empate por 0 a 0, e nesta quarta, na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, pela Copa do Brasil, treinou normalmente no gramado, junto aos companheiros. As dores no joelho esquerdo não parecem ser mais problemas e o lateral tem tudo para retomar a titularidade em Itaquera.

Outra novidade no campo foi Gabriel, volante que se recupera de uma cirurgia na perna esquerda e corre contra o tempo para ficar à disposição para o início do Campeonato Brasileiro.

Dos titulares em Santa Catarina, Walter e Ramiro trabalharam no campo. Ralf, que jogou o segundo tempo, também calçou chuteiras. De resto, inclusive Clayson, outro que jogou meio tempo, todos ficaram na academia ou se recuperando na área interna do CT.

Corinthians está trocando o gramado de dois campos aqui do CT. #GazetaTimao pic.twitter.com/6rdL5YmGb8 — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) April 18, 2019

Manoel, que viajou com o grupo, mas acabou cortado até do banco de reservas, ficou apenas na academia também nessa quinta-feira.

Dessa forma, Fábio Carille não esboçou o time da finalíssima nesse que foi o penúltimo treino aberto à imprensa. Fora uma atividade com bola em campo reduzido, os jogadores foram cobrados no fim para um aperfeiçoamento das finalizações.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com