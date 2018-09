Avelar treina normalmente e Jair Ventura define Corinthians para clássico

O Corinthians finalizou a sua preparação para encarar o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro com mais um treinamento no CT Joaquim Grava na manhã deste sábado. Em seu segundo dia de trabalho na sua nova casa, o técnico Jair Ventura definiu a escalação que irá a campo em sua estreia, contra o rival alviverde.

Contando com a presença do lateral Avelar, que foi poupado da atividade de sexta-feira, o comandante voltou a colocar Douglas no meio de campo e sacou Gabriel dos 11 titulares. Outra definição feita neste sábado foi a confirmação de Pedrinho como titular. Na última atividade o comandante havia rezezado o jovem atacante com Clayson.

Dessa forma, a equipe que irá a campo neste domingo será: Cássio, Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho, Jadson e Romero; Roger. Durante a atividade, o comandante priorizou novamente o posicionamento de seus atletas, reservando, inclusive, um período exclusivo para as bolas paradas.

Pouco tempo após o treinamento ser encerrado o Corinthians divulgou a sua lista de relacionados para a partida deste domingo. As principais ausências da lista ficam por conta de Pedro Henrique e Sérgio Díaz. Havia uma expectativa para que a dupla fosse ao menos relacionada, porém acabaram não reunindo condições físicas para o duelo e seguem de fora.

O Corinthians visita o Palmeiras em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Allianz Parque, às 16h (de Brasília). Com 30 pontos, a equipe ocupa a oitava colocação.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Mantuan e Danilo Avelar

Zagueiros: Léo Santos, Henrique, Marllon e Vilson

Volantes: Ralf, Douglas, Gabriel, Paulo Roberto e Thiaguinho

Meias; Jadson, Danilo, Mateus Vital e Araos

Atacantes: Pedrinho, Romero, Clayson, Roger, Matheus Matias e Jonathas