Avelar promove ida de crianças com Síndrome de Down à Arena Corinthians

O domingo foi especial para Danilo Avelar e quatro crianças do Instituto Olga Kos, que atende crianças com o intuito de promover inclusão social. A convite do lateral-esquerdo, quatro jovens com Síndrome de Down foram à Arena Corinthians assistir a partida do Timão contra o Oeste.

Na companhia de seus respectivos responsáveis, as crianças puderam não só ter a experiência inédita de ir ao estádio corintiano como também de conhecer o jogador após a vitória alvinegra.

Para completar a festa, o Corinthians venceu por 1 a 0 justamente graças a gol de Danilo Avelar, na etapa final. A ação do atleta nos bastidores chama atenção para o dia internacional da Síndrome de Down, agendado para o dia 21 de março.