Avelar fica sem reserva na lateral até a semi da Copa do Brasil

O lateral esquerdo Carlos Augusto se apresentou à Seleção Brasileira sub-20 no último domingo e lá ficará até o dia 13, na única perda do Corinthians para os jogos da data-Fifa. Ainda que não tenha tantas oportunidades recentes, o jovem criou um problema para Osmar Loss até a semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo: o titular Danilo Avelar será a única opção disponível no setor até lá.

Sem contar com um suplente, Avelar, que já vem de uma série de seis jogos consecutivos, não poderá descansar contra Ceará, Palmeiras e o próprio Rubro-Negro, alcançando uma série de nove duelos consecutivos. Ainda que alguns corintianos tenham passado por isso na temporada, o próprio Avelar já admitiu que não estava acostumado a jogar tantas vezes em tão pouco tempo.

“Na França isso só acontece uma época do ano quando tinha Copa com o Nacional. Outra daquela só dali dois meses. Então é bem diferente, aqui eu joguei em dois meses o que eu joguei em um ano lá”, disse Avelar em entrevista à Gazeta Esportiva, no mês passado. Por ser uma data-Fifa e um chamado “importante para o garoto”, nas palavras de um dirigente ouvido pela reportagem, o Timão não pensou em pedir sua liberação.

Além do cansaço do titular, porém, Loss ainda terá problemas para montar treinamentos no período com a ausência de atletas do setor. Mantuan, que poderia ser uma opção, mesmo destro, já terá de ser utilizado na direito por causa da lesão muscular na coxa direita de Fagner. Dentre os atletas com função defensiva, o único canhoto é o volante Douglas, isolado como opção entre os segundos volantes.

Uma alternativa seria utilizar atletas da equipe sub-20, que não terá jogos pelo Brasileiro da categoria neste espaço de tempo. Atualmente, a opção no setor é Caetano, contratado do Botafogo em junho, que também faz a função de zagueiro e foi trazido para os juniores pelo técnico Eduardo Barroca. O volante Rael também já foi utilizado ali.

A ausência de suplentes, por sinal, também ocorre na direita, mas sem situação tão complicada. Os volantes Paulo Roberto e Thiaguinho já foram utilizados por ali durante a temporada e disputariam um posto caso Mantuan tenha qualquer problema no período.