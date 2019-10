Avelar e Manoel não perdem no Brasileiro há quase quatro meses

O lateral-esquerdo Danilo e o zagueiro Manoel não sabem o que é perder pelo Campeonato Brasileiro desde 12 de junho, há quase quatro meses. Ambos foram poupados na partida contra o Fluminense, em Brasília, onde o Corinthians sofreu sua primeira derrota desde o clássico contra o Santos, no dia 12 de junho. Apesar do resultado negativo, a dupla não estava em campo e, com isso, seguem invictos na Série A.

Com a vitória contra o Vasco no último domingo, a dupla somou mais um triunfo para a conta. O lateral, inclusive, chegou a sua 8ª partida sem perder, sendo 4 vitórias, 4 empates e apenas 5 gols sofridos enquanto atuava.

“As vitórias são fruto do nosso trabalho diário, é mérito de todo o grupo e no último domingo conquistamos mais 3 pontos que nos mantém na briga pelo campeonato. Agora é seguir nessa pegada até o final da competição, para deixar o Corinthians na melhor posição possível”, disse.

Assim como Danilo Avelar, o zagueiro Manoel também contabilizou mais uma vitória na série invicta e é o jogador do Corinthians com mais triunfos desde o clássico contra o Santos. Manoel soma 7 vitórias e 5 empates, e ficou de fora apenas de uma partida na competição inteira, justamente na derrota para o Fluminense.

No geral do Brasileiro, Manoel atuou 18 partidas de 21 disputadas, não jogou também nos empates com o Vasco no primeiro turno, e com o Cruzeiro antes da Copa América. Com ele na defesa, o time sofreu apenas 11 gols em 18, média de 0,61 gols por partida.

“Fico feliz em conquistar essa série invicta com a camisa do Timão e ser um dos zagueiros que menos sofrem gols. Quero levar o Corinthians ao patamar que merece, que é brigando por títulos. Conquistamos essa vitória contra o Vasco que nos deixa vivos na competição, ainda mais por ter sido em casa, mostramos que somos fortes jogando na Arena”, disse o zagueiro.