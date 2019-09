Avelar comemora um ano do 1° gol pelo Corinthians: “Nunca vou esquecer”

Contratado pelo Corinthians no início do último ano, Danilo Avelar teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro depois de oito temporadas na Europa e sofreu com as críticas no começo de sua trajetória no clube alvinegro, mas, aos poucos, foi retomando a confiança, marcou gols decisivos e ganhou prestígio junto ao torcedor.

Adquirido em definitivo recentemente após período de empréstimo e com contrato firmado até 2022, o lateral-esquerdo relembrou o primeiro gol pelo Timão, marcado exatamente há um ano, na vitória por 2 a 1 diante do Sport, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão.

“Foi um gol muito importante, mas além do gol foi um momento muito importante, porque era um jogo que deveríamos ganhar para sair de uma situação complicada, e o gol foi feito nos minutos finais, e consegui ajudar e contribuir com a vitória”, disse Avelar.

“Fazer um gol, na nossa casa, diante da nossa torcida e ajudar com a vitória, acho que é uma coisa muito memorável, nunca vou esquecer, vou levar sempre comigo isso. Arrepia a todo momento que vejo, que eu escuto, foi um momento muito marcante para mim”, completou.

Aos 30 anos, Avelar totaliza 74 jogos pelo Timão e oito gols, maior marca de tentos de sua carreira. Em questão de comparação, o lateral-esquerdo foi às redes sete vezes durante os sete anos em que atuou no futebol europeu. Foram duas pelo Karpaty, da Ucrânia, quatro pelo Cagliari, da Itália, e uma pelo Amiens, da França.