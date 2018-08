Avelar busca primeiro gol e força aérea: “Pode ser fatal”

O lateral esquerdo Danilo Avelar já se estabeleceu como titular do Corinthians e tenta ajudar a equipe a se classificar na noite desta quarta-feira, contra o Colo-Colo, às 21h45 (de Brasília), na Arena, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O sonho agora é marcar seu primeiro gol pelo clube, com uma aposta clara: a força na jogada área.

“Sempre foi algo bom, a parte aérea eu sempre consegui ter como diferencial. E eu acho que pode ser fatal”, comentou em entrevista à Gazeta Esportiva o jogador, que tornou-se uma válvula de escape quando os goleiros precisam de alguém para um lançamento mais longo. Nos últimos jogos, quase marcou frente ao Grêmio e deixou Pedro Henrique em boa condição contra o Paraná, algo que ele espera repetir daqui para frente.

“Sempre peço para jogarem ali, me cobro bastante. Gosto de disputar, quando eu perco uma disputa eu fico nervoso porque não gosto de perder. Vim de times que tinham esse diferencial e pode ser fatal em certos momentos”, observou o defensor.

Um exemplo da facilidade de Avelar pelo alto se dá no alto número de duelos vencidos nos jogos. Mesmo sem ter como característica o drible (0.3 por jogo) ou desarmes por baixo (1.1 por jogo), em marcação normalmente auxiliada pelos pontas corintianos, ele tem uma média de oito duelos ganhos por jogo, mais do que qualquer outro do elenco.

“Lógico que eu gosto de ir para a área, tenho esse salto, que pode ser o diferencial. Não só na parte ofensiva, mas na defensiva também. Seja para atacar, defender, dar passe, fazer gol. O importante é que seja útil”, concluiu o atleta, um dos trunfos de Osmar Loss para avançar às quartas de final do torneio continental.

Depois de encerrar uma série de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro no último sábado, com o triunfo sobre o Paraná, também em Itaquera, o Alvinegro tem a missão de derrotar o adversário por pelo menos dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Um novo 1 a 0, resultado que favoreceu o time chileno na partida de Santiago, leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro placar dá a vaga aos visitantes.