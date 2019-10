Auxiliar sobre desempenho do Corinthians: “Precisamos buscar algo diferente”

Neste sábado, Corinthians e Santos empataram em 0 a 0. Esse resultado marca o sexto jogo consecutivo do Timão sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, a pior sequência de Fábio Carille considerando suas duas passagens pela equipe.

Sob a visão do auxiliar Leandro Cuca, que esteve à beira do gramado no clássico porque o comandante alvinegro estava suspenso, o time do Parque São Jorge precisa buscar uma alternativa diferente para reencontrar o caminho das vitórias.

“A gente tem que buscar uma melhora, algo diferente. Em relação a uma semana de trabalho. Depois de muito tempo tivemos uma semana livre. Ao mesmo tempo que você tem que recuperar os atletas, você tem que trabalhar. É achar o equilíbrio entre treinar e recuperar. Eu citei aqui, a gente estuda o adversário, se prepara para a partida, mas ao mesmo tempo você consegue implementar coisas que podem melhorar e algumas não. Nossa busca é sempre melhorar. A gente consegue ver, a partir de hoje, que existe uma entrega muito grande, a equipe buscou o resultado, mas infelizmente ele não veio”, destacou.

Cuca ainda discordou que o futebol brasileiro está passando por um momento ruim. Segundo ele, a evolução pode não parecer visível, mas é uma realidade.

“Essa é uma opinião de quem viu gerações que jogaram com uma grande qualidade. O futebol mudou, passa por um processo de mudança. Temos jogadores muito competitivos. Mas claro que também há atletas qualificados que têm surgido, mas quando surgem são vendidos cedo. Ainda não estamos conseguindo segurar os excelentes atletas que surgem. Eu discordo um pouco da questão do futebol brasileiro, acho que vem em uma crescente em termos de organização, evolução, estudo e análises. O futebol está em um processo que, daqui a pouco, vamos colher frutos do que foi plantado.”, finalizou.

Para continuar sonhando com uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores, o Corinthians precisa vencer o duelo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o CSA, no Estádio Rei Pelé. Atualmente, o Timão é o último colocado do G6, com 45 pontos somados.