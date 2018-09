Autor do gol da classificação, Pedrinho comemora: “Corinthians é isso”

Com apenas 20 anos, Pedrinho já é um dos xodós da Fiel. O status do jovem atacante, no entanto, subiu ainda mais na noite desta quarta-feira, quando entrou no segundo tempo e acabou fazendo o gol da classificação corintiana à grande final da Copa do Brasil. Após a partida, o camisa 38 do Timão comentou sobre a maneira sofrida com a qual a equipe assegurou o resultado.

“Sabemos como é o futebol, muitas vezes não dá para ganhar tudo. A gente veio de títulos, e isso acaba acostumando a torcida, que quer ver um bom futebol sempre. Se não vai na qualidade, vai na raça, porque Corinthians é isso”, disse o jovem corintiano.

Após empatar em 0 a 0 no Maracanã, o Corinthians teve a vantagem de decidir a classificação em casa, porém, foi o Flamengo quem saiu na frente em Itaquera. O Timão, por sua vez, não se abalou e conseguiu o empate com Danilo Avelar. Coube a Pedrinho entrar na vaga de Clayson e decidir o jogo.

Quem também comentou o triunfo foi Angel Romero, outro queridinho da torcida alvinegra. Assim como já se posicionou outras vezes, o paraguaio relembrou o fato de ninguém apostar no Corinthians como postulante ao título para ressaltar a qualidade do grupo comandado por Jair Ventura.

“Importante a vitória, vamos jogar a final, merecíamos estar na final. Todo mundo falava que a gente não ia chegar e hoje estamos na final. Vamos jogar essa final com muita seriedade, porque merecemos ganhar um título”, prosseguiu Romero.

Já o veterano Jadson, meia indispensável no atual esquema do Corinthians, projetou o duelo com o Cruzeiro, que se classificou ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras no Mineirão.

“Ninguém aqui é moleque, todo mundo é trabalhador. É dentro de campo que se resolvem as coisas. O Cruzeiro é uma grande equipe, vai ser mais um jogo difícil, temos que entrar com a mesma concentração que entramos hoje para fazer um bom jogo. Vai ser muito importante para nós”, concluiu.