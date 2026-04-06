Atuações do Corinthians: veja as notas dos jogadores na derrota para o Inter

O Corinthians amargou mais uma atuação ruim e perdeu para o Internacional por 1 a 0 na noite do último domingo, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos nomes decepcionaram, como Angileri, Breno Bidon, Lingard, Gustavo Henrique e Matheuzinho. Já Raniele foi o único a se salvar.

Angileri passou longe de se destacar. O argentino foi escolhido como titular diante da ausência de Matheus Bidu, suspenso, mas não foi bem. Defensivamente, levou algumas bolas nas costas e sofreu na marcação de Carbonero. Já ofensivamente, foi muito acionado pelos companheiros e até pisou bastante no campo de ataque, mas parou em erros de passes e cruzamentos.

Bidon também não conseguiu repetir o desempenho de outros jogos. O camisa 7 ficou muito preso do lado direito do campo e pegou pouco na bola. Quando acionado, tomou decisões erradas, com lançamentos e passes imprecisos. Na marcação, ajudou a fechar o lado direito com Matheuzinho e só. Não foi uma boa noite do Filho do Terrão.

Lingard foi outro que não fez um bom jogo. O camisa 77 teve sua primeira chance como titular, mas sofreu com a falta de conexão entre meio-campo e ataque e participou pouquíssimo do jogo do Corinthians, embora tenha se apresentado muito. Foi substituído por volta dos 25 minutos do segundo tempo, sem brilhar.

Matheuzinho também não foi bem. O lateral direito parou na marcação do Internacional e não conseguiu progredir com a bola, como costuma fazer. Recebeu muitas bolas, mas não foi à linha de fundo em nenhuma oportunidade e errou praticamente todos os cruzamentos que tentou. Já no setor defensivo, não comprometeu.

Gustavo Henrique, por fim, também não foi bem e deixou a desejar no posicionamento. No lance do gol do Inter, o zagueiro saiu para pressionar Carbonero e não roubou a bola, deixando o atacante fazer o giro e tocar para outro jogador. Na sequência, demora a recompor, Bernabei percebe o espaço à frente da área e marca. Noite ruim do zagueiro alvinegro.

Por outro lado, Raniele foi o único a se salvar. O volante retomou a titularidade após cumprir suspensão na última rodada e mostrou como é importante para o time. Participou da saída de bola ao recuar como um terceiro zagueiro, fez desarmes importantes ao longo da partida e quase marcou de cabeça em uma das poucas chegadas da equipe. Jogo regular, mas ainda assim melhor que o dos demais companheiros.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)