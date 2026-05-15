Atuações do Corinthians: saiba quem foi mal e quem se salvou contra o Barra

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians está de volta às oitavas de final. O Timão venceu o Barra, de Santa Catarina, por 1 a 0, e avançou à próxima fase da competição com o agregado de 2 a 0, após a vitória na ida. O tento foi marcado por Yuri Alberto. Saiba quem foi bem e quem foi mal na partida em Itaquera!

A defesa do Corinthians teve atuação segura e praticamente não deu espaços para o Barra criar oportunidades claras na Neo Química Arena. A principal novidade no setor foi Angileri, escalado na vaga de Matheus Bidu. O lateral cumpriu bem sua função defensiva, participou das ações ofensivas pelo lado esquerdo e não comprometeu. Já Bidu, titular frequente com Fernando Diniz, entrou no segundo tempo e ajudou a dar mais dinâmica ao ataque, principalmente nas associações pelo corredor esquerdo. Ambos receberam elogios do treinador após a partida.

No meio de campo, Allan alternou bons e maus momentos. O volante começou a partida um pouco desconectado e com dificuldades na circulação da bola, mas cresceu bastante na etapa final. Foi dele, inclusive, o desarme que iniciou o contra-ataque do gol da vitória corintiana. André, por outro lado, voltou a ter atuação abaixo do esperado. Apesar da entrega na marcação, o camisa 49 mostrou dificuldades na construção, errou passes simples e prejudicou algumas transições ofensivas do Timão.

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Mais à frente, Lingard ofereceu movimentação e intensidade sem a bola, mas teve pouca efetividade nos lances individuais e nas tomadas de decisão perto da área. Já Rodrigo Garro novamente foi o principal articulador da equipe. Muito participativo, o argentino buscou o jogo o tempo inteiro, criou espaços, sofreu faltas e incomodou bastante a defesa catarinense. Além da boa atuação, ainda deu a assistência para o gol de Yuri Alberto e chegou ao 11º passe para gol na temporada.

No ataque, Yuri Alberto teve atuação de muita entrega física e participação sem a bola. O atacante pressionou a saída adversária durante todo o jogo e foi recompensado na reta final com um belo gol por cobertura, encerrando o jejum de nove partidas sem marcar. Kaio César, que entrou no segundo tempo, também mudou o panorama ofensivo do Corinthians. O jovem partiu para o um contra um, acelerou o jogo pelo lado direito e criou boas combinações com Matheuzinho, sendo importante para aumentar a pressão alvinegra na etapa final.