Atuações do Corinthians: dupla marca, mas Garro é o melhor em vitória

No primeiro jogo sob comando de Fernando Diniz, na última quinta-feira, o Corinthians derrotou o Platense em Buenos Aires e estreou com vitória na Libertadores. Os atacantes Kayke e Yuri Alberto foram os responsáveis pelos gols da equipe, mas o grande protagonista da noite foi o meia Rodrigo Garro.

O argentino concedeu duas assistências e lembrou o meia que brilhou com a camisa alvinegra em 2024. Kayke, por sua vez, fez valer a aposta de Diniz e anotou o gol que abriu caminho para o triunfo.

Outros destaques positivos foram os zagueiros Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, que fizeram jogo seguro. Além da dupla, o goleiro Hugo Souza apareceu quando necessário e fez duas boas defesas.

A dupla de meio-campistas André e Bidon, embora ativa na marcação, foi apenas discreta. Já o atacante Vitinho entrou muito mal no segundo tempo e foi o ponto negativo da equipe.

Veja as notas dos jogadores do Corinthians:

Fim de jejum

Com o resultado, o Corinthians encerra um jejum de nove jogos consecutivos sem vencer e inicia a Libertadores na liderança do Grupo E, com três pontos. A vitória também dá ao técnico Fernando Diniz fôlego para trabalhar antes do Derby.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

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