Atuações do Corinthians: Gustavo Henrique tem noite de herói e salva invencibilidade na Libertadores

Gustavo Henrique salvou o Corinthians do que seria sua primeira derrota nesta edição da Copa Libertadores. O zagueiro brilhou nos acréscimos e foi certeiro ao cabecear para o gol e fazer 1 a 1 contra o Santa Fe, pela quarta rodada da fase de grupos, em duelo disputado no El Campín, em Bogotá (COL).

Mas não foi só nesse momento que o zagueiro foi bem. O defensor corintiano manteve boa atuação durante a maior parte da partida, na qual os colombianos fizeram pressão em determinados momentos. De acordo com dados do Sofascore, acertou 100% dos passes, além de ter ganho quatro de seis duelos possíveis. Foi responsável ainda por cinco cortes.

No setor defensivo, quem também se destacou foi o goleiro Hugo Souza, que fez seis defesas. Antes de sofrer o gol, já havia feito pelo menos duas grandes defesas em finalizações do próprio Rodallega. Foi importante por manter a diferença mínima no placar, possibilitando a busca pelo empate.

O meio-campo do Corinthians teve noite abaixo com Raniele, Garro e André. O argentino até buscou jogo, mas não conseguiu ser muito criativo. Ele teve apenas uma grande chance criada e dois passes decisivos. Arriscou uma finalização de longe no primeiro tempo, sem muito perigo.

Enquanto isso, o jovem sofreu com as transições do Santa Fe, além de ter perdido chance de abrir o placar em uma finalização de dentro da área. Lingard foi destaque positivo. Em sua primeira sequência como titular, adaptou-se bem à altitude e foi participativo no jogo ofensivo.

Com o Corinthians sofrendo no jogo, Diniz promoveu mudanças, e uma delas foi a entrada de Dieguinho, que deu outra cara ao time. O atleta foi acionado no segundo tempo e entrou no lugar de André. Criou duas chances perigosas, obrigando o goleiro a fazer boa defesa em uma delas.

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