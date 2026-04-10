Atacante do Corinthians, Yuri Alberto é monitorado de perto pela seleção da Itália

Por Tiago Salazar, Thais Bueno e Guilherme Felici

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está sendo monitorado de perto pela Itália para reforçar a seleção visando o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. O estafe do jogador foi sondado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) para entender se ele estaria disposto a se naturalizar e atuar pela equipe nacional.

Yuri Alberto e seu estafe enxergam a possibilidade com bons olhos. O camisa 9 do Corinthians viajou ao país no início deste ano para emitir o passaporte italiano, o que poderia facilitar um possível processo de naturalização.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O atacante, vale lembrar, foi alvo de clubes italianos na última janela de transferências. O Corinthians recebeu ofertas de Lazio e Roma, mas ambas foram recusadas pela diretoria alvinegra.

Yuri pode jogar pela Itália?

O atacante do Timão poderia vestir a camisa da Itália normalmente mesmo após ter defendido a Seleção Brasileira. O centroavante chegou a atuar pelo Brasil em apenas uma oportunidade, em um amistoso contra o Marrocos, em fevereiro de 2023.

Por não se tratar de um compromisso oficial por Eliminatórias, Copa do Mundo ou outros torneios oficiais, Yuri Alberto pode representar qualquer outra seleção nacional.

Números de Yuri Alberto no Corinthians

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na atual temporada, com cinco gols marcados em 14 jogos. Ao todo, o atacante soma 81 bolas na rede e 22 assistências em 103 partidas com a camisa do Timão.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Libertadores)

Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)