Cássio diz que assistente pediu desculpas por não ter visto o gol de Danilo

Não tem jeito. O gol de Danilo não validado pela arbitragem foi o assunto principal do Majestoso desse sábado. O lance ocorrido aos 34 minutos do primeiro tempo, inclusive, fez com que o árbitro assistente, que fica ao lado da trave, atrás da linha de fundo, pedisse desculpas a Cássio, capitão do Corinthians, no segundo tempo do clássico, que terminou com o empate por 1 a 1.

“O árbitro de trás (Leonardo Sígari Zanon) disse que não tinha visto o lance, se desculpou. Foi um erro bem grande. Não estou par a julgar. Sempre fui defensor do correto. Não queria que minha equipe fosse prejudicada nem as adversárias, mas está tendo um monte de erro contra a gente, erros decisivos e importantes. A gente vinha sendo cobrado pelo desempenho, mas acho que o Corinthians foi superior o jogo todo e não conseguimos o resultado por conta desses erros de arbitragem. Foi um pouco frustrante”, contou o camisa 12.

“Ele falou que não tinha visto, no meio do segundo tempo. O adicional que errou veio conversar comigo, pediu desculpa. Somos seres humanos, vamos seguir em frente, não podemos guardar raiva”, completou o goleiro, evitando críticas mais duras, mas claramente incomodado.

“Conversamos coisa rápida, foi no meio do jogo. Foi o adicional que estava ali atrás. A bola entrou bastante, depois teve o pênalti (no Romero), mas temos que continuar trabalhando, deixar para a diretoria. Temos que tomar cuidado com o que falamos, porque você expressar sua opinião às vezes pode gerar uma punição”.

Na rodada anterior ao clássico, o Corinthians também saiu de campo revoltado com a arbitragem por causa de um pênalti não marcado em cima de Roger. Na ocasião, o Timão perdeu para o Botafogo no Rio por 1 a 0.

“No outro jogo não era ele, era outro árbitro e aconteceu erro também. É difícil, a gente sempre fica falando em melhorar, mas vai acabar outro ano e continua a mesma coisa. Faz alguns anos que estamos batendo nessa tecla”, concluiu Cássio.