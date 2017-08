Artilheiro, Jô tem confronto direto com rival por vaga na Seleção

O duelo do Corinthians contra o Sport, na noite deste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, tem um embate especial entre dois jogadores que estão na briga por uma vaga no elenco da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Cinco dias antes da convocação do técnico Tite para as partidas contra Equador e Colômbia, o centroavante Jô terá pela frente Diego Souza, nome que vem sendo chamado recentemente e apontado como seu concorrente na posição.

Apesar de exercer a função de meia no Leão, Diego é visto como um atleta com todas as características desejadas por Tite para ser o substituto de Gabriel Jesus, a princípio o dono incontestável da posição. Além dele, Roberto Firmino, do Liverpool, é outro jogador com o qual Jô terá de medir forças, neste caso sem encontros no gramado, se quiser assegurar uma vaga entre os atletas do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

“Tenho expectativa. Pelo momento que vivo no Corinthians, fico esperançoso em todas as convocações. Estou trabalhando para ser chamado. É um sonho voltar à Seleção Brasileira”, disse o camisa 7 alvinegro, há cerca de uma semana, antes de marcar gols contra Flamengo e Atlético-MG, assumindo de forma isolada a artilharia do Campeonato Brasileiro.

Neste final de semana, Jô pode se aproveitar da vantagem de atuar em sua função, enquanto Diego deve ser mais um organizador do sistema ofensivo, responsável por abastecer André, centroavante escolhido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Com Romero de volta, o corintiano só não terá Jadson do trio que o ajudou a fazer 18 gols na temporada até o momento.

Visto como um atleta de embate físico e com boa vantagem na disputa pelas bolas altas, principalmente as vindas da defesa, Jô seria um teste de Tite para saber se a fase do atleta lhe seria útil em um time que joga de forma diferente daquela praticada pelo Corinthians, ficando mais com a bola e dependendo menos dos contra-ataques.

Os números, porém, jogam a seu favor. Neste Brasileiro, por exemplo, atuou nove vezes em Itaquera, marcando oito gols, dando uma assistência e sofrendo um pênalti. Diante do Leão, dono de três vitórias nas últimas quatro vezes em que foi visitante, ele tem outra chance de provar se merece ser lembrado pelo antigo comandante corintiano.