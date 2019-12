Arena Corinthians vai ter mais de 30 mil pessoas contra o Flu; veja parcial

O Corinthians vai encerrar a temporada 2019 em casa, contra o Fluminense. Se em 2017 o encontro em Itaquera culminou no título do Timão, dessa vez não há muito em disputa. O Corinthians já garantiu sua vaga na Pré-Libertadores do ano que vem e os cariocas ainda vislumbram assegurar a classificação à Copa Sul-Americana.

Na tarde desse sábado, o clube mandante anunciou a parcial de 30 mil ingressos vendidos para o confronto desse domingo, agendado para às 16h (de Brasília), na Zona Leste paulistana.

A venda de ingressos continua, mas os setores Norte e Sul, ambos atrás dos gols e de valores mais acessíveis, tiveram as cargas esgotadas.

Veja valores e setores dos ingressos que ainda estão à disposição:

Leste Superior Lateral: R$ 62

Leste Superior Central: R$ 74

Leste Inferior Lateral: R$ 82

Leste Inferior Central: R$ 90

Oeste Superior: R$ 100

Oeste Corner: R$ 140

Oeste Inferior: R$ 180

