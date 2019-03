Arena Corinthians tem melhor média de público em primeiras fases do Paulistão

Nesta quarta-feira, a primeira fase do Campeonato Paulista de 2019 chega ao fim. Além de já estar classificado para as quartas de final, o Corinthians alcançou uma marca expressiva. Em 2019, a Arena do Timão registrou a melhor média de público em primeiras fases do Paulistão desde a inauguração do estádio.

Na primeira fase do Estadual deste ano, o Corinthians jogou seis jogos em seus domínios, com uma média de 33.760 torcedor por partida. Este número é superior às medias de 2015 (27.683), primeiro ano de disputa do Paulistão em Itaquera, e 2016 (28.939).

Em relações aos dois anos anteriores, a média de 2019 teve um aumento bastante significativo. Em 2017, foram os mesmos seis jogos válidos pela primeira fase do Paulista, com média de 20.935. E em 2018, quando o Timão foi bicampeão estadual, foram 23.938 de média ao longo de apenas três jogos disputados em Itaquera pela primeira fase, devido ao replantio do gramado.

Confira as médias de público do Timão na Arena Corinthians, durante a primeira fase do Campeonato Paulista: