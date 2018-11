Arena Corinthians lança academia em parceria com Anderson Silva

Antes da bola rolar no último sábado na Arena Corinthians, a imprensa teve acesso à uma grande novidade. A casa corintiana conta agora com uma academia que leva o nome do lutador Anderson Silva, torcedor declarado do time. O empreendimento, que chama Spider Fit, está localizado na décimo andar da Arena e será inaugurado no próximo dia 22, com a presença do lutador.

A academia oferecerá aos seus consumidores uma área de musculação, aulas de ginástica e três tipos de artes marciais (Muay thai, Jiu Jitsu e defesa pessoal), sendo aplicadas por 25 professores escolhidos diretamente por Anderson Silva. Além disso, o aluno poderá correr ao redor do gramado da Arena Corinthians.

Com planos que variam entre R$ 99 e R$ 699 mensais, a academia possui 2 mil metros quadrados, um estacionamento e elevador particular, e uma capacidade para atender até 5 mil alunos. Até o momento, 600 pessoas já se pré-inscreveram no projeto.

A Spider Fit funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h. Em dias de jogos do Timão no estádio, a academia não funcionará, apesar da intenção de que o local permaneça aberto pelos menos durante parte do dia.